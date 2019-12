Kätte on jõudnud see aeg aastas, mil külla tuleb jõuluvana. Aga muidugi sünnib palju muudki, tuleb ainult märgata. Ei puudu pühade ajal ka argine rütm.

Sakala teeb siinkohal oma lugejaile üleskutse. Palun tehke foto sündmusest, olukorrast või ükskõik millest, mis jõulude ajal teie tähelepanu köidab. Oodatud on nii pühadefotod koduse kuuse juurest, jõuluvanast ja kinkide jagamisest kui ka täiesti argistest toimetustest, mis siia aega satuvad. Äkki keegi lõpetab remonti, läheb trenni, on tööpostil või vaatab telerist «Visa hinge».

Peamine, et foto oleks tehtud tänavu ajavahemikul 24. kuni 26. detsember. Kindlasti lisage juurde fotoallkiri: millal ja kus on foto tehtud, kes või mis on pildil. Näiteks nii: «Jõululaupäev Viljandi vallas Kati ja Mati Tamme peres. Õhtul tuppa astunud jõuluvana tervitab koer Muri, sikutades jõuluvana mantlist.»

Kui soovite pildiallkirjale mõne asjakohase mõtte juurde lisada, siis ka see on teretulnud. Oodatud on ühtlasi fotod, mille on teinud Sakala lugeja, kes parasjagu Viljandimaal ei olegi. Maailm on ju suur ja lai.