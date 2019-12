Filmiarvustus. Nii halb, et hirmus kohe!

Tellijale

Nagu tublimad kinoskäijad teavad, näidatakse filmide ette enamasti žanriliselt kattuvaid treilereid. Ja rusikareegel on, et Ameerikas on kõik suur ikka eriti suur ja kõik õudne nii õudne, et tõmba aga heaga mähkmed teksade alla. Mis sest, et saal alles valge ja koolinoored omavahel valjul häälel nilbusi vahetasid, mina istusin kenasti, küüned käetugedes, ning krigistasin võpatuste saatel hambaid. Ütleme nii, et seanss ise sääraseid emotsioone ei pakkunud.