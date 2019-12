Viiviseta on raamatuid tagastanud paarsada võlglast

Tellijale

Linnaraamatukogu direktori Reet Lubi sõnul oli tänavuse viivisevaba perioodi alguses võlglasi 534 ning 20. detsembril kella 13.30-ks oli raamatu tagasiviimise võimalust kasutanud neist 219. "Võlglaste arv muutub iga päev, sest andmebaasi järgi on ka ühe päeva raamatu tagastamisega hilinenud lugeja võlglaste arvestuses," selgitas Lubi. Raamatukoguhoidjate sõnul on viivisevaba perioodi kasutanud päris palju pikaajalisi võlglasi.

Lubi rääkis, et Viljandi linnaraamatukogu tavapärane praktika võlglastega tegemisel näeb ette, et raamatukoguprogramm saadab automaatteate võlgnevuse tekkimise päeval ning edaspidi üks kord nädalas. Saadetavas automaatteates on kirjas tagastamata raamatute pealkirjad ning viivise summa.