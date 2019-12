Meile on jõulud see aeg, mil me tavalisest rohkem tajume, mille eest tänu tunda. Kui järele mõelda, on neid asju üle põhjamaade põrgulikult palju, nagu väike Tjorven ütleks. See, et meil on soe tuba, mis on pühadeks kauniks ehitud; et meil on piparkook, mida naksata, ja midagi mõnusat lugemiseks või vaatamiseks. Kõige enam tasub olla tänulik selle eest, kui keegi meile midagi sussi sisse toob – kas või ühe mandariini. Või selle eest, et meil on keegi, kellele ise midagi sussi sisse poetada. Isegi, kui need inimesed on kaugel. Ka mõttemandariinid loevad.