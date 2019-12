«Tunne on nii nostalgiline. Käisin siin 1970. aastatel väravpalli mängimas, põrand on ikka endine,» lausus Anu Rebane, kes oli täna hommikul Viljandi spordihoones jõululaadal koha sisse võtnud kauplejate seas.

«Minul on hästi kaubaks läinud pooleliitrise hapukoorepaki hoidja, keraamiline tops,» lausus Rebane. «Ise ostsin naaberkauplejalt snorgeldamise maski, kingin selle lastelastele. Eks ma osta midagi endale ka, pilk on juba ühele ja teisele pidama jäänud. Vaatan kindlasti ringi, praegu on alles on laada esimene päev.»