Sündmuspiagal viibiva Sakala kaastöötaja Kenno Soo sõnul selgus päästjate saabudes, et tee ääres kasvava jämeda puu küljest on kukkunud teele suur oks. Tee oli kinni paarkümmend minutit. Soo lisas, et jäme puu, mille küljest oks murdus, on väga halvas seisus ning päästjate sõnul on pelgalt aja küsimus, millal see kõige täiega teele langeb.