Torm läks Viljandimaast mööda

Kella 22 ajal näitas torm raugemise märke. Kui kella 18 ajal ulatus tuulepuhangute kiirus Viljandimaal 22 meetrini sekundis, siis neli tundi hiljem oli iilide kiirus kõige enam 15 meetrit sekundis.



Kolmapäeval kella kolme paiku teatati päästeametile, et Põhja-Sakala vallas Olustvere alevikus on teele kukkunud puu sulgenud mõlemad sõidusuunad. Sündmuspiagal viibiva Sakala kaastöötaja Kenno Soo sõnul selgus päästjate saabudes, et tee ääres kasvava jämeda puu küljest on kukkunud teele suur oks. Tee oli kinni paarkümmend minutit. Soo lisas, et jäme puu, mille küljest oks murdus, on väga halvas seisus ning päästjate sõnul on pelgalt aja küsimus, millal see kõige täiega teele langeb.