EKRE juhid ja nende julged sõnavõtud on põhjustanud ühiskonnas palju pahameelt, kuid leian, et ka opositsioonierakonnad peaksid oma tegevuses mõndagi parandama. Siseminister Mart Helme väljaütlemised raadiosaates päästsid valla korraliku turmtule ja päädisid sellega, et eile korraldati riigikogus umbusaldushääletus – läbi see küll ei läinud.