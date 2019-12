Filmiarvustus. Suveöö luupainaja

Režissööri ja stsenaristi Ari Asteri teine täispikk mängufilm «Jaanipäev» («Midsommar») on kui segu eestlaste laulupeost ja õudusfilmide klassikasse kuuluvast loost «Cannibal Holocaust». «Jaanipäev» on mitmekihiline ja sügava alltekstiga teos, mida pelgalt õudukaks nimetada oleks solvav. Filmi peidetud kümnete vihjete üle arutlevad seniajani sajad filmientusiastid. Märkamatult silma pilgutavad lilled, vaikselt ennast kohendav praad peolaual. Ruunimärgid – osa neist liiga tillukesed, teised liiga suured kohe märkamiseks. Filmi sisu jutustatakse tegelikult ära juba üsna alguses näidatava naivistliku maali kaudu, kuid see on üks peidetud üllatustest.