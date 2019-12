Tellijale

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et päästjad käivad igal aastal kümnetes tuhandetes kodudes tuleohutusnõu andmas ning selle käigus on nad tuvastanud 5000 kodu, mille ahjud, pliidid, korstnad ja elektrisüsteemid on elanikele ohtlikud.