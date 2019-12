Viljandi aasta foto konkurss kutsub noori tabama linna olemust

Võistluse korraldajad on pressiteate vahendusel sedastanud, et osalema oodatakse noori ja täiskasvanud, profi-ja hobifotograafe. Konkursi pidamise eesmärgiks peetakse uurida fotograafia kaudu huvitavat ja igavat, kaunist ja inetut, muutuvat ja muutumatut meie ümber.

Konkursil osalenud fotograaf Valdo Ots peab sündmust oluliseks, sest seeläbi saab kenasti kokku võtta aasta loomingulise osa. "Arendav on oma piltide üle arutlemine, et mida üldse esitada. Saab näha, millega on teised Viljandi fotoalased kaasvõitlejad hakkama saanud," kommenteeris Ots. Fotograaf lisas, et fotokonkursil paistab sellel aastal olevat mõtestatud sisu ja eesmärk, mida saavad fotosõbrad juhisena võtta.