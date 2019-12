Tellijale

Ühesõnaga, teadsin musta kasti sisenedes vaid seda, et «Ära mängi tulega» («Playing with Fire») on žanrimääratluselt komöödia. See võib tähendada mida tahes. Kas nali peitub vaimukas dialoogis, piinlikes situatsioonides või elementaarses jalaga tagumikku virutamises? Võimalusi on sadu ja kuigi ma olin oma mõtteis neiks kõigiks valmis, selgus, et ega ikka olnud küll.