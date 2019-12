Rektor Toomas Asser: me pole kunagi mõelnud ega öelnud, et kolledžeid ei ole vaja

Tellijale

Professor Toomas Asser, ajame teiega juttu Pärnus, mis on ülikoolilinn nii ajaloolises kui praeguses mõistes. Öelge, palun, kas see teadmine ajendaski rahvusülikooli 100 aasta juubelit tähistama Tartu ja Tallinna kõrval Pärnus?

Peale nende veel Viljandis, seal on ka kolledž. Suurüritustega, tõsi küll, me Viljandisse otseselt ei jõua, aga läheme kolledžitesse külla.

Oleme kogu aeg kõiki oma kolledžeid väga oluliseks pidanud, kuigi aeg-ajalt jälle küsitakse, mis kolledžitest saab, mis on nende tulevik. Me ei ole kunagi mõelnud, seda enam öelnud, et kolledžeid ei ole vaja.