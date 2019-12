Viljandlane sai kodanikujulguse aumärgi julge sekkumise eest

Justiitsministeeriumi kodulehel on kirjas, et ühel talvisel pärastlõunal nägi Andres Peet Viljandis kaht tänaval urineerivat meest. Peet palus meestel kohatu tegevus lõpetada, mispeale hakkasid nood tüli norima. Üks neist hiilis Peedi selja taha, lõi ta pikali ning seejärel peksid kurjategijad teda käte ja jalgadega ning lõid teda pudeliga pähe. Andres Peedi elukaaslane märkas aknast toimuvat ja helistas hädaabinumbril. Kui mehed lõpuks lahkusid, asus Peet neid abivalmis kaaskodaniku autoga jälitama. Sama tegi jalgsi Andres Peedi elukaaslane, kes nägigi varsti kurjategijaid ning juhatas saabunud politseipatrullile nende asukoha kätte. Politsei vahistas kurjategijad.

Justiitsminister Raivo Aeg ütles, et üks turvatunde loomise alustalasid on ohtude märkamine ja neile reageerimine. "Igaüks saab avarama vaatega ringi käia ja märgata muresid enda kõrval. Need, kes sekkuvad, on meile kõigile eeskujuks ja nad väärivad esiletõstmist ning riigi tunnustust," lausus minister. "Erilist tänulikkust peame tundma nende inimeste ees, kes kõigi meie turvalisust on taganud oma elu hinnaga."

Peaprokuröri kohusetäitja Lavly Perling ütles, et just heade inimeste julgus on see, mis teeb Eesti kogukonna turvalisemaks. "Olgu tänatud need kangelased, kes ühel olulisel hetkel on kaasinimese heaolu enda omast kõrgemale asetanud," sõnas ta.