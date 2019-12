Jäätmete põletamine viis mehe haiglasse

Päästeamet sedastas oma pressiteates, et 8. detsembril kell 16.13 anti teada, et Viljandis Koidula tänaval käis pliidi kütmisel pauk. Kohale tulnud päästjad selgitasid välja, et mees oli pliidi alla visanud rohupudeleid ning üks nendest oli lõhkenud. Purunenud pudeli tükid lendasid talle pihta ja tekitasid vigastusi, mille raviks mees haiglasse viidi. Päästeamet andis teada, et mehe elu ohus ei olnud.