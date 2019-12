Viljandi noortevolikogu pretendeerib priisile

Põhjenduseks on toodud, et Viljandi noortevolikogu juhtimine on süstematiseeritud ja probleeme liikmeskonna sees pole tekkinud, kuigi see on enam kui 20-liikmeline osaluskogu, kus liikmed on kõik delegaatidena eri koolidest või noorteorganisatsioonidest.