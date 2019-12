Üksik mees hukkus tulekahjus

Pühapäeval, 8. detsembril kell 6.53 sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Saarepeedi külas põleb eluhoone. Päästjate saabudes olid leegid katusest välja levinud. Kohe alustasid päästjad kustutamist ja hoonest võimalike kannatanute otsinguid. Kell 8.29 leidsid päästjad majast 58-aastase mehe surnukeha.

Hukkunud naabrit kirjeldab Astra Allik kui pikka ja nägusat üle viikümneaastast meest. Tema sõnul olevat naaber vaikselt omaette elanud. Mees tegi juhutöid ja oli pärast vanemate surma üle kümne aasta üksi elanud.

„Ega tal elus praegu kõige paremini läinud,” möönab napilt üks majast mööda kõndinud külaelanik.

Mõni tund pärast kustustööde lõppu tilgub mansardkorruselt vett. Õhus on põlenud puidu ja söega segunenud vee lõhna. Seintel on peaaegu mustrituks pleekinud tapeet, mis nüüd on kaetud tahmakihiga. Üksikud, vähemalt kolmekümneaastased mööblitükid paiknevad korratult.

Puumajalt koorub värv ja madal aed on sammaldunud. Ülemise korruse aknad on laudadega kinni löödud. Majal on olnud ilmselt ka paremaid aegu, millele viitavad sildid „Videovalve” ja „Aias koer”. Kuivanud lehed koerakuudis ja selle kohal nööril rippuvad pesemata tööriided kõnelevad aga sellest, et koera pole siin ammu peetud. Madala heki taga maakeldri kohal vedeleb prügimägi. Natuke kaugemal paistavad kaks lagunenud abihoonet.

Kogu krundil on kollased puulehed jäänud nii nagu nad langesid, kõrge kuivanud heina sees. Krunt on jäänud suvel niitmata, kuigi parandatud vikat on koos teiste tööriistatega maja nurgale toetatud. Poolenisti põlenud maja asub Saarpeedi küla piiril ja küla läbiva tee ääres. Aeda pole ning ainult ümbritsevad puud lubava oletada seda, kus jookseb krundi piir.