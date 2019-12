Valgus pimeduses

Detsembrit on rahvakalendris nimetatud jõulukuuks, talvistekuuks, talsipühakuuks ja mängukuuks. Aga see võiks, vähemalt vihmase ilmaga, olla ka pimekuu, pilkanekuu, mustkuu ja kas või keskajakuu. Hommikul tööle minnes on pime. Õhtul koju tulles on pime. Ja olgem ausad, ega vahepealgi õieti valgeks lähe.