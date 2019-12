Vaba mõte. Vastuoluline maja

Kui Suure-Jaani volikogu poliitikud ligi viis aastat tagasi otsustasid, et väikelinna südamesse kerkib koos perearstikeskusega veekeskus, tundus see hulljulge plaanina. Tervisekeskusega tundus kõik küll lihtne olevat. Eurotoetused ehituseks, esmatasandi arstiabi toimimise kindlus ning kallis meditsiiniaparatuur, mida üks perearst endale eraldi osta ei suuda – kõik see kokku andis usu, et keskuse meditsiiniline osa seisab kindlatel jalgadel. Viie miljoni eurone veekeskus seevastu tundus äärmiselt ebakindla mõttena.