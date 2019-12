Tellijale

Aina enam mõeldakse välja teenuseid, mida võiksime tarbida, tundes rõõmu, et keegi meie heaks midagi teeb. Siiski on meie ümber veel inimesi, kes lõikavad ise oma juukseid, koovad ise enesele mütse, salle ja kindaid, ehitavad oma kätega kodu ning parandavad katkisi asju. Päris kõike ise teha on keeruline, sest kord napib teadmisi, kord töövahendeid, rääkimata ajast, mis kulub, kui võtta ette töö, milles oled kogenematu.