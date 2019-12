4. DETSEMBRI «Aktuaalses kaameras» oli päevasündmustele kommentaare jagama kutsutud justiitsminister Raivo Aeg. Kui saatejuht Margus Saar esitas talle küsimuse järjekordse EKRE ministrilt tulnud väljaütlemise kohta, vastas ta õlgu kehitades: «Ma arvan, et me ei tohiks erutuda rahandusministri väljaütlemiste peale. Me oleme nendega ju harjunud.» Siinkohal jääb üle ainult nõustuda Saare protestiga: ei, ei ole harjunud!