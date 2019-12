Kaks Tartu Ülikooli tunnustust tuli ka Viljandisse

Tartu Ülikooli pressiesindaja Sandra Sommeri poolt edastatud pressiteates on kirjas, et teiste saajate seas pälvis aasta programmijuhi tiitli magistriõppekava „Pärandtehnoloogia“ programmijuht, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektor Kristi Jõeste. Lisaks Jõestele said tiitli kaks dotsenti ja üks lektor. Teates on kirjas, et aasta programmijuhi auhinnaga tunnustatakse programmijuhte, kes arendavad oma õppekava pidevalt ja süsteemselt, lähtudes ülikooli kvaliteedinõuetest. Kandidaadid auhinnale esitavad dekaanid ja saaja otsustab õppekomisjon. Õppeprorektor Aune Valk sõnab teates, et aasta programmijuhid kujundavad oma järjekindla tööga õppimise ja õpetamise vaimu ülikoolis. „Tänavu tunnustatud programmijuhtide juures tõstsid kolleegid esile püsivust ja kindlameelsust õppekava arendamisel, aga ka sisukat ja mitmetahulist koostööd õppe arendamisel: tulevaste tööandjate kaasamist õpetamisse ja õppekava arendamisse, sisukat ja ladusalt korraldatud praktikat, õppekorraldust ja tagasisideseminaride süsteemi juurutamist,“ ütles Valk teates.

Teine Viljandisse seotud auhind tuli õppekvaliteedi edendamise eest Viljandi kultuuriakadeemiale. Teates on öeldud, et õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda nende edukalt kavandatud, ellu viidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Tunnustuse pälvib asutus, mis on viimase kolme aasta jooksul tulemuslikult õppekvaliteeti edendanud nii, et muutused on kavandatud ja ellu viidud töötajate ja üliõpilaste koostöös. Ka selle auhinna valis õppekomisjon. Pressiteade sõnab, et kultuuriakadeemia on viimaste aastate jooksul edukalt välja töötanud loovettevõtja spetsialiseerimismooduli ja lisanud ettevõtlusõppe kõigisse oma rakenduskõrghariduse õppekavadesse. Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga kaasneb kultuuriakadeemiale rahaline preemia 30 000 eurot.