Tellijale

Kui suve keskpaigas saadeti Viljandis valesti parkijate korralekutsujat otsinud pärimusmuusika festivali korraldajad esmalt politseimajast raekotta ja raekojast politseimajja tagasi, sai nii linna- kui politseijuhtidele selgeks, et vales kohas parkijatega ei tegelegi keegi. Jätkunud arutelu oli linnavalitsuse liikmetele jahmatav, sest politseinike selge seisukoht oli, et peatumise ja parkimise järele valvamine on linnavalitsuse mure. «Mul kukkus suu ammuli,» tunnistas abilinnapea Kalvi Märtin pärast politseist tulnud kirja lugemist.