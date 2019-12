Tellijale

Loata ehitamine on nii Pinska Ehitaja aiandusühistus kui teistes suvilakooperatiivides üldse laialt levinud. Paljud suvilad on talvekindlaks muudetud, kuid tehtud seda tihti loata. Viljandi valla planeeringuspetsialisti Raivo Laidma sõnul on vanades aiandusühistute piirkondades vähe krunte, kus selliseid muresid pole. «Neid juhtumeid on palju,» nentis Laidma.