Viljandis loodud raamatuvahetuse platvorm võitis Euroopa Liidu jagamismajanduse konkursi

"Idee kõrvaldada väga suur ebaefektiivsus raamatuturul ning panna liikuma massiivne hulk inimeste kodudes sageli lihtsalt tolmu koguvaid raamatuid on ühelt poolt lihtne ja loogiline. Et see reaalselt töötaks, oli vaja luua mugav ja hästi läbimõeldud digitaalne teenus, kus raamatute pakkumine ja sidumine soovinimekirjadega ning edasine logistika on tervikuna lahendatud," selgitas Kruusvall.

Raamatuvahetuse asutaja Leo Ariva sõnul on plaanis peagi hakata teenust pakkuma Suurbritannias. "Eestis on saavutatud head tulemused, efektiivne ja keskkonnasäästlik ärimudel ning plaan Suurbritannia turule sisenemiseks sai finaalürituse žüriilt väga positiivse tagasiside," lisas Ariva.

Bookswap on Eestis raamatuvahetus.ee nime all tuntust koguv iduettevõte, millel on 25 000 kasutajat. Selle keskkonna kaudu on Eesti inimesed vahetanud juba ligi 150 000 raamatut. Parajasti käivad ettevalmistused Eesti omast peaaegu 50 korda suuremale Suurbritannia raamatuturule sisenemiseks. See on ühtlasi Bookswapi esimene välisturg. Suurbritannias loodetakse raamatuvahetuse keskkond kasutajatele avada 2020. aasta alguses.