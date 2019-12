Tellijale

Inimeste suhtumine listeeria teemasse on väga erinev. On neid, kes kardavadki nüüd teatud toiduaineid tarbida, ning neid, kes pigem laua ümber ironiseerivad ja viskavad õhku kilde nagu «Mida me siis üldse süüa võime?». Mõni peab listeeriaskandaali taimetoitlaste vandenõuks, et boikoteerida kala- ja lihatoodete tarbimist. See väide sai aga kummutatud, kui päev pärast Oskari lihatööstuse avastust leiti listeeriat Rimis müügil olevatest salatitest.