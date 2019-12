Jõulised sõnad, karmid poosid

Tegelikult on halb küll, kui sõim ja ropendamine muutuvad tavaliseks. Roppus peaks olema erakordne. Nii et kui ütled, siis sel, kellele ütled, võtab põlved nõtkuma. Kui aga tihke sõim on kogu aeg õhus, siis lõpuks see ei mõju enam. Kui esimene kord võttis suu ammuli ja pani kogelema ning mõnel teisel korral veel häiris, siis lõpuks kehitad õlgu ja pomised omaette: «Nojah ...» Umbes nagu luules, kus suure algustähega sõna mõnes üksikus luuletuses mõjub ootamatu ja löövana, samas kui noore või andetu luuletaja tekstis, kus neid on teistega pooleks, paneb see paremal juhul muigama, aga tõenäoliselt vaid haigutad ja viskad vihiku käest. Rohke kasutamine vähendab mõju, olgu see siis suur algustäht luuletuses või jõuline ropp keelekasutus avalikus elus.

PALJUD ÜTLEVAD, et suhtluskultuuri languses on süüdi internet ja sotsiaalmeedia, sest seal jääb kõik kõigile näha ning siis on võimalik vanu tülisid ikka ja jälle üles soojendada. Eks internetisuhtlus oma pooltoonide puudumisega kindlasti mõjuta: erinevalt näost näkku suhtlemisest, mille puhul sa näed, kuidas vestlus- või vaidluskaaslane reageerib, võid sa internetis ainult oletada. Ei päästa internetis ka naerunäo lisamine, sest kui sa ikka oled inimese kuhugi pikalt ja põhjalikult saatnud, mõjub see lause lõpus pigem mõnitusena.

Kindlasti labastab inimeste keelekasutust ka ajakirjandus, täpsemalt meelelahutusajakirjandus. Kui meile ikka pakutakse lõputuid lugusid Olivia Munni tegemistest, siis vaid eile sündinu võib arvata, et kedagi huvitab konkreetne naisterahvas. Ikka tema nimi paneb lugejad klõpsima. Ausõna, otsekui koolipoisid peldikus! Ja oleks siis neiu Olivia ainus!? Tuntud tagumikud, paljastuvad rinnanibud ning niinimetatud kuulsuste sala- ja suguelu – see kõik loob fooni, kus neiu Olivia perekonnanimi ei kõlagi avaliku elu tegelase suust kuigi raskelt ja rängalt.

Ja ausalt öelda huvitab süüküsimus mind väga vähe, kui mingi ametnikukandidaadist meesterahva sõimuobjekt on sotsiaalmeedias naisterahvas, kellega ta kunagi üht parteid jagas ja kes on sealsamas sotsiaalmeedias silma paistnud peaaegu samasuguse valimatu keelekasutusega. «Karma» on see sõna! Mida teed teistele, see tuleb tagasi ja üldjuhul rängemalt. Ei ole normaalse inimese asi, kumb pada on mustem ja tõrvasem.

AVALIKU ELU tegelased, poliitikud ja kindlasti ka sotsiaalmeedia kisakõrid ilmselt päris hästi ei adu, et sõnadel on kaal ja oma sõnade eest peaks vastutama. Mitte et ma idealiseeriksin tänavatarkusi, aga tänavaelu reaalsus on, et kui sa võtad karmi poosi ja käratad A, siis pead sa olema valmis ütlema ka B ning pead arvestama, et sa ei pruugi jõuda selleni, et lisad lõppu vabandava ja eelnevat naljaks pöörava naerunäo. Enne lüüakse sind võib-olla ­ööbikutesse, kui su karmil poosil reaalset sisu pole.

Vestlesin hiljuti ühe tegevpoliitikuga samadel teemadel ning too seletas, kuidas need karmid hoiakud ja räuskamine pole päris. Et see on vaid mängu osa ning valijatele lihtsate ja selgete sõnumite saatmine. Pärast, kui käratsemine on möödas, saadakse paljude nii-öelda vastastega päris inimlikult läbi. Mõneti ma seda mõistsin, aga mõneti jäi mulle arusaamatuks, kuidas pärast mingit iseäranis karmi kraaklemist üldse on võimalik veel suhelda. Inimväärikus, ahoi!

Mõnikord olen mõelnud, et kõik need laia lõuaga käratsejad tuleks saata kuhugi, kus iga vale sõna, žest või pilk võib kaasa tuua füüsilise märkuse. Mõni ilmselt ei õpiks, aga paljud saaksid kähku selgeks, et niisama ei vehelda ning sõnadel on sisu ja kaal.