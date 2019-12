Raamatukogu edetabelis troonib endiselt lastekirjandus

Tellijale

Kõige menukam on tänavu olnud Mikä Keräneni lasteraamat «Varastatud oranž jalgratas», mida on laenatud 188 korda. Sellele järgneb J. K. Rowlingu romaanisarja esimene raamat «Harry Potter ja tarkade kivi» 184 laenutuskorraga. Kolmandal kohal on Silver Anniko «Rusikad. Inimene on inimesele hunt», mida on laenatud 143 korda.