Inspektorid kontrollisid eeskätt evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste kasutamist ning tulekustuteid, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise asjus. Pilt on illustratiivne.

Nagu Marek Kiik lisas, jälgisid inspektorid oma kontrollkäigul, et evakuatsiooniteed oleksid tähistatud ja valgustatud, seal poleks takistusi ning pääseks ohutult välja. Samuti kontrolliti, et tuletõkkeuksed sulguksid automaatselt ja oleksid püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid.