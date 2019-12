Viljandi vallavanem Alar Karu andis teisipäeval 500 helkurit ATKO Bussiliinidele, et sohvrid saaksid neid koolilastele edasi anda. Lisaks kingib vald 551 helkurit jõuludeks valla kõigile lasteaialastele.

«Teie üks tubli bussijuht teatas meile, et paljudel lastel pole helkurit. Kui nüüd hommikul mõni laps bussi tuleb ja tal helkurit küljes ei ripu, andke see talle meie poolt. Turvalist sõitmist lastega!» lausus vallavanem, kui andis helkurid üle aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid Viljandi osakonna juhatajale Tõnu Naarile.

Naar ütles Sakalale, et bussijuhid on ka varasematel aastatel helkureid jaganud, kui neid on toonud edasiandmiseks maanteeamet. Viimastel aastatel pole amet helkureid enam saatnud.