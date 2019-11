Kõik Eesti klubid peavad Balti liiga kohtumisi võõrsil

"Vigastusest paranenud Kristjan toob kaptenina kindlust ja eneseusku ning mõlemad on just kaitses väga tähtsad lisajõud. Minu arvates on Kristo näol endiselt tegu ühe Eesti liiga parema kaitsemängijaga, võibolla Anatoli Tšezlov Servitist kannatab võrdlust. Hea meel, et ta näitas ise üles initsiatiivi ja tuli meile appi," vahendas Viljandi HC peatreeneri sõnu alaliit.