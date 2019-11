Galerii. Teatrimaja täitus koogilõhnaga

Tellijale

"Heategevusliku teatripäeva eesmärk on teenida tulu, millega toetada neid, kes seda vajavad. Meie moto on see, et hea on head teha," selgitas kohaliku Lionsi klubi president Tiina Roht. "Toetame neid lapsi, kes täisealiseks saades peavad ellu astuma. Näiteks korteri üürimisel või mööbli ostmisel," tõi ta näiteid, lisades, et on käinud ise noortele kortereid otsimas. "See on ikka südant soojendav tunne ... eist inimest aidata," lisas ta.