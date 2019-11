Filmiarvustus. Stiilselt kriminaalne ajaränd

Ma olen videokinode ja VHS-idega üles kasvanud mees – minusuguseid on veel päris palju ringi liikumas. Ühest küljest olid kõik need koopiate koopiate koopiad nii hirmsa kvaliteediga, et teinekord, kui digitaalses lumesajus päris lumetormi näidati, tuli lihtsalt heliribast juhinduda. Ega seegi kerge olnud: idanaabri vana hea nasaalne dubleering oli ilmetu kui kolm päeva potis pikutanud kaerahelbepuder ja vigane kui esimesed e-posti potsatanud petukirjad. Aga selles kõiges oli oma võlu: lääs murdis sisse. Mis sest, et vaevaliselt ja lihtsakoelise meelelahutuse kilbi taha küürutades.