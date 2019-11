Tellijale

Aprillis kirjutas Sakala, et rahanappuses vaevlev kultuuriakadeemia küsib Viljandi linnavalitsuselt toetust. Sulgemine akadeemiat ei ähvarda, kuid rahapuuduses võib ohtu sattuda õppekvaliteet. Üle-eelmisel nädalal vahendas Sakala, et olukord pole muutunud ja keegi pole midagi otsustanud. Küll oli kindel, et asja hakkab vaagima kultuuriakadeemia nõunike kogu. Külaliste seas tuli nüüd kohale ka kultuuriminister Tõnis Lukas.