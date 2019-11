Esimesed kaks on selles pingerivis juba vanad olijad. Muutunud on vaid niipalju, et jõusööda tootmise ning väetiste, seemnete ja taimekaitsevahendite müügiga tegelev Scandagra Eesti käive on kahanenud umbes 17 protsenti, Viljandi Aknal ja Uksel aga mõnevõrra kasvanud, nii et esimese ja teise koha vahe pole enam nii suur kui mullu.