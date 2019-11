Andrus Vender peab oluliseks ettevõtte riske hajutada ja sellepärast on Pinska osaühingul kolm eraldi tootmist.

Osaühing Pinska on oma nime saanud Viljandi külje all asuva Pinska küla järgi. Seal oli juba kolhoosikorra ajal saekaater, Eesti iseseisvuse taastamise järel see aga erastati ja tekkis Pinska Grupp.