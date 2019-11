Kui endise vallajuhi ja nüüdse riigikogulase Peeter Rahneli (vasakul) meelest on katuseraha jagamine igati aus ja läbipaistev protsess, siis Jürgen Ligi arvates on see tülgastav vargus.

Kui kauaaegne tipp-poliitik Jürgen Ligi Reformierakonnast leiab, et riigikogulaste katuseraha on üks varguse liik, siis aastaid vallavanemana töötanud keskerakondlasest parlamendi liige Peeter Rahnel leiab, et see on rahajagamine, millest tõuseb paljudele suurt kasu.