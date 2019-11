Naljaga öeldud lause tõi pensioneerunud käsipalluri tagasi väravaid põmmutama 

"Selle tagasitulekuga on väike nali. Helistasin võistkonna peatreenerile Marko Koksile, kui neil üks mäng oli ebaõnnestunud, et kas pean comeback'i tegema. Marko ütles, et ei pea, aga nädala pärast helistas tagasi ja ütles, et äkki ikka tuled. Ja nii ta läks," sõnas detsembris 42. sünnipäeva tähistav Järve. "Võistkonnas kippus mehi väheks jääma, mitu on sõjaväes ja mitu vigastatud."

Esimest korda oli Kristo Järve rivis karikamängus Põlva vastu ning kolmapäevane kohtumine Aruküla/Audentesega oli nüüd teine. Viimati saadud tabamustest viis sündisid karistusvisetest ning ülejäänud kolm tulid mängust. Järve möönis, et trenni ta vahepeal ei teinud, seega pole vorm endisaegade tasemel, aga mängutunnetus ei kao kuhugi. "Vaikselt olen hakanud nüüd Viimsi võistkonna trennides kaasa tegema, et uuesti vormi koguda. Üldfüüsilist ei ole tõsisemal veel teinud," rääkis ta.

Kristo Järve elab Tallinnas, kus ta teenib igapäevast leiba ehitajana, pannes püsti suvilamajasid. Teatud füüsilist koormust ta oma sõnul siiski saab, sest tööl tuleb ette turnimist ja asjade tassimist. Sakala ajakirjanik kõneles Järvega telefonitsi ning taustaks oli kuulda kopsimist.

"Ütleme nii, et päris kõiki mänge ma kaasa ei tee, aga põhimõtteliselt olen Viljandi võistkonna juures tagasi," sõnas Järve.

Tema käsipallurikarjääri mahtus ka kaheksa hooaega põhjanaabrite juures. Kuuel korral võitis ta Riihimäki Cocksi meeskonna koosseisus Soome meistri tiitli ja 2010. aastal valiti ta sealse meistriliiga parimaks mängijaks. Viljandi kutsekoolist ehitajapaberid saanud Järve oli selles ametis ka enne Soome minekut, aga praktilised oskused on ta oma sõnutsi saanud aastate jooksul töö käigus. Oma maja on ta sõprade abiga ise üles ehitanud.

Ajal, mil Järve võistkonnas mängis, saatis Viljandit edu. Omal ajal Eesti käsipallikoondises ja HC Kehras Kristo Järve treener olnud Jüri Lepp ütles 2016. aasta kevadel Sakalale, et Viljandi meeskonna viimase kahe aasta edulaine taga võis näha paljuski just Järvet, kes on ääretult sümpaatne meeskonnamängija.