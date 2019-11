Linn hakkab hooletuid majaomanikke trahvima

Kui kõnnitee on nii libe, et see kujutab inimeste tervisele ohtu või on selle lumest puhastamise kohustust korduvalt eiratud, kasutatakse asendustäitmist. See tähendab, et linn korraldab kõnnitee korrastamise ning esitab selle eest arve kinnistu omanikule. Asendustäitmise summa algab 50 eurost.