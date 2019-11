Põhja-Sakala vald jagas kodanikupreemiaid

Põhja-Sakala valla aasta sädeinimene on Kildu külade ühenduse juhatuse liige, Vastemõisa raamatukogu juhataja Merle Rang.

Vallavalitsuse tänukirja said Luule Lippus, kes on seltsingu JäRaVi ja memmeklubi Krõõt pikaaegne särasilmne eestvedaja, Riina Pakane, kes on Võhma aiandusseltsi Kanarbik ja mittetulundusühingu Võhma Vaba Aja Selts toimekas eestvedaja, Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa kui Kõpu kiriku ja kirikupargi uuendamise eestvedaja ning osaühing Pesuekspert ja Soome Kerava kogudus kui aasta kodanikuühenduse toetajad.