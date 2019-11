Kätte on jõudnud aeg, mil kella viieks on väljas kottpime. Tänaval kõndides ei näe teised mind ega mina teisi. Ainus võimalus üldse kuidagi nähtav olla on kanda helkurit. Õnneks räägitakse helkuri olulisusest aasta-aastalt aina rohkem ning selle vajalikkust rõhutatakse igas võimalikus kanalis. Politsei- ja piirivalveamet korraldab helkurikõndi, mitmes asutuses on üleval helkuripuud, maanteeamet teeb suurt teavitustööd, helkureid jagatakse niisama kampaania korras ...