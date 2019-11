Tellijale

«Oma parimaks tulemuseks pean sel hooajal kindlasti Euroopa U-20 vanuseklassi meistrivõistluste pronksi,» ütles Tugi. Sellel juulis Rootsis asetleidnud võistlusel mõõdeti tema odakaare pikkuseks 54.52, mis oli ühtlasi tema uus isiklik rekord. «Hooaeg läks üldse üllatavalt hästi, arvestades, et see on esimene hooaeg naiste klassis võisteldes,» lisas sel aastal Karksi-Nuiast Tallinna õppima ja treenima asunud sportlane.