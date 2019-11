Tellijale

Möödunud aastal Ugala perega liitunud Ilo-Ann Saarepera rääkis, et kuna ta tuli Klaudia Tiitsmaa ja Adeele Jaago asendajaks, pidi ta kiiresti ära õppima mitu rolli, näiteks Mari Urmas Lennuki lavastuses «Vai-vai vaene Vargamäe» ja Niina osa Taago Tubina «Krdi lollis linnus». Seega polnud tal võimalik koos teiste näitlejatega läbi teha näidendi lugemis- ja analüüsimisprotsessi, mis on Saarepera sõnutsi talle väga tähtis. Selle peale nentis jällegi Jürgens, et tema analüüsimisest nii palju lugu ei pea ja ta pole selles üldse hea.