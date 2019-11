Teele kukkunud puu rikkus auto, aga omanik ei osanud kahjutasu nõuda

Tellijale

Sirje Kurvet sõitis tol päeval Mustla poolt Viljandi poole ning märkas ühtäkki, et paremal tee ääres viltu olev puu hakkab kukkuma. «Langetasin tublisti kiirust ning lootsin eest ära jõuda, aga puu langes täpselt kapotile. Mul vedas, et see klaasile ei maandunud, muidu olnuks ka minu tervis ohus,» rääkis ta.

Kurvet kutsus kohale päästeameti. Mustlast tulnud mehed lõikasid auto saagidega välja. «Üks meestest küsis, kas mul on kaskokindlustus. Kuuldes, et seda ei ole, vastas ta, et sel juhul ei ole kuskilt kompensatsiooni loota. Et olin šokis, jäin teda uskuma ning muid mõtteid mul ei tekkinud,» meenutas Kurvet. Ta rõhutas, et selle õnnetuse juhtumise ajal ei olnud erilist tormi ega isegi väga tugevat tuult.