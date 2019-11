Puhus vilu tuul ja õhutemperatuur oli langenud alla nullkraadi. Ilmaolud mehi aga ei seganud, puu langetati ja tõsteti veoki järelhaagisele. Tõsi, enne tuli kraanal puu korraks maha külili panna, et siis uuesti sellest haarata ja siis juba autole tõsta. Kraanajuht põhjendas, et kraananool oli eemalt kuuse autole tõstmiseks liiga lühike.

«Olime abikaasaga omavahel juba varem rääkinud, et see kuusk sobiks jõulupuuks. Pealegi kasvab puu teele nii lähedal, et olnuks aja küsimus, millal see seal jalgu jääb,» lausus ta. «Kahju puust loobuda ei ole, sest emotsionaalne side puudub. Soetasime krundi alles hiljuti, aasta-paar tagasi.»