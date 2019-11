Serviti kustutas Viljandi satsi karikalootused

Tellijale

Nagu ütles viljandlaste peatreener Marko Koks, ei suutnud meeskond seekord tegelda nende asjadega, mis said enne kohtumist kokku lepitud. «Lagunesime kohe mängu alguses,» nentis ta. «See on viimasel ajal probleemiks, et teeme mängu ajal asju, mis ei toimi. Serviti vastu on eriti keeruline, kui me nii mängime – siis karistavad nad meid lihtsalt ära. Nii läkski.»