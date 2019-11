Tellijale

Võiks ju arvata, et olen lihtsalt ülbe, sest auto on värava taga ning saan igal kainel hetkel sinna sisse istuda ja pedaale sõtkudes kõige otsemat teed pidi soovitud sihtpunkti kimada. Jah, mul tõesti on auto, aga vältisin linnas ühissõidukiga liikumist ka vaesel tudengiajal. Kui pappi ei olnud, lasin aga kandadel välkuda. Korralik kardiopauk igas päevas garanteeritud.