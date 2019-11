Päästeamet kontrollib kortermajade tuleohutust

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõuniku Brit-Helena Lambi saadetud pressiteates on kirjas, et suurimat muret teevad endiselt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis tekitavad tulekahju korral süttides suitsu ning on takistuseks majast väljumisel.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnas pressiteates, et viimati kontrolliti kortermaju selle aasta alguses ning vigadeta oli üksnes viiendik kontrollitud hoonetest. "Kõige enam on probleeme evakuatsiooni ehk kortermajast ohutult väljapääsemisega, kuid õnnetuse puhul on just ohutult majast väljasaamine kõige tähtsam. Selle tõttu on päästeametil evakuatsiooninõuete rikkumises suhtes ka nulltolerants," lisas ta.

Päästeamet tuletab pressiteates meelde, et korterites peaks olema töökorras suitsuandur ning tahke- või gaasiküttega eluruumides ka vinguandur. Lisaks tuletatakse kodanikele meelde, et küttesüsteeme tuleb hooldada ning korteriuks võiks olla seestpoolt võtmeta avatav. Kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed tuleb hoida puhtana ning väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui tulekahju või muu õnnetuse korral on võtmed tuppa või jope taskusse jäänud. Lisaks tuuakse välja, et trepikotta avanev keldriuks peab olema tuletõkkeuks, et keldris tekkinud tulekahju korral ei leviks suits edasi trepikotta.