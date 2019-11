Filmiarvustus. Tantsivad laibad ja tühi möla

Zombifilmid on üks täiesti jabur žanr. Sa kas armastad seda nagu strippar Marco beebiõli või leiad, et isegi Borati trikoos linnasauna laval kaltsuvaiba kudumine on arukam tegevus kui oma vaba aeg «Elavate surnute» (on vist selline sari kusagil kaabelkanalil jooksmas) peale kulutada.