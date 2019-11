Lily Allen on üks neistsinatseist popstaaridest, kel on alailma kellegagi ja millegagi probleeme. Ja kui parajasti ei olegi, ei valmista neile mingit probleemi neid ise tekitada. Suuresti ennast ja oma lõputuid probleeme üles tähendades on Allen avaldanud neli menukat albumit ning nüüd siis ka raamatu, samuti väga menuka.